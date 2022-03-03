إيران: لن نسلم كاميرات المراقبة طالما لم يتم تنفيذ الاتفاق النووي

طهران-سانا

أعلن رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا محمد رضا غائبي أن إيران ستحتفظ بمعلومات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها طالما لم يتم تنفيذ الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة ارنا عن غائبي قوله تعليقاً على التقرير الصادر مؤخراً عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل غروسي” حول موضوع التحقق من تنفيذ بنود الاتفاق النووي في إيران أن “هذا التقرير يؤكد أنه عقب المشاورات البناءة التي جرت في كانون الأول الماضي بين المدير العام للوكالة الدولية ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد اسلامي فقد تم الاتفاق على ترتيبات جديدة وفقاً للاتفاق النووي فيما يخص إعادة تركيب الكاميرات بمصنع “تساي” في مدينة كرج لكن بعد ذلك أعلنت إيران عن قرارها لإنتاج أنابيب الطرد المركزي في موقع جديد بمدينة أصفهان لتقوم الوكالة في كانون الثاني الماضي بوضع أجهزتها الرقابية هناك”.

وأضاف غائبي أنه “لن يتم تسليم الوكالة الدولية المعلومات ذات الصلة طالما لم تعد إيران من جديد إلى تنفيذ الاتفاق النووي بل ستحتفظ بها”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أمس أن بلاده قدمت الكثير من المبادرات لحل القضايا العالقة خلال المفاوضات النووية الجارية في فيينا مشيراً إلى أنه حان الوقت لاتخاذ قرار سياسي وتبنى رؤية حقيقية من جانب الأطراف الغربيين.

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