بوتين: الروس والأوكرانيون شعب واحد ولن نتخلى عن ذلك أبداً

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط وبالالتزام التام بالجدول الزمني مشدداً على أن الروس والأوكرانيين شعب واحد ولن نتخلى عن ذلك أبداً.

وأوضح بوتين خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي الروسي اليوم أن الجنود الروس يقاتلون في أوكرانيا (حتى لا يهدد أحد أمن روسيا) مشيراً إلى أنهم اخترقوا الدفاع في منطقة فولنوفاخي الذي كان النازيون يقومون بتقويته منذ ما يقرب من 8 سنوات.

وبين بوتين أن القوات المسلحة الروسية وفرت ممرات للمدنيين في جميع أماكن الاشتباكات في أوكرانيا لكن القوميين لا يسمحون بذلك لافتاً إلى أن هناك مرتزقة في صفوف القوات الأوكرانية يستخدمون المدنيين الأوكرانيين دروعاً بشرية.

وأعلن بوتين أنه وقع مرسوماً يمنح لقب بطل روسيا إلى الضابط نورماغوميد ادجيماغوميدوف الذي توفي أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتعهد الرئيس الروسي بأن تخصص لجميع أسر العسكريين الذين سقطوا في المعارك دفاعاً عن وطنهم مبالغ مالية ومدفوعات شهرية.