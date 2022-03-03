محمد بن راشد آل مكتوم يزور جناح سورية في اكسبو 2020 دبي

دبي-سانا

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي جناح سورية في إكسبو 2020 دبي.

وتعرف الشيخ آل مكتوم خلال الزيارة على بعض أعمال نخبة من الفنانين السوريين واطلع على ما يعرضه الجناح من معالم تبرز تاريخ سورية العريق والذي انطلقت منه أول أبجدية وتدوين للموسيقا وأول قصيدة من مملكة أوغاريت التي ازدهرت على الساحل السوري.

واستمع آل مكتوم إلى شرح من المشرفين على الجناح حول أحد أهم المعروضات التي يضمها وهي نسخة طبق الأصل عن أول أبجدية مكتوبة تم اكتشافها في أوغاريت ويعود تاريخها إلى نحو 1400 سنة قبل الميلاد والتي تعد أقدم أبجدية موثقة في التاريخ.

كما اطلع آل مكتوم على ما يعرضه الجناح من جوانب مهمة من حضارة سورية الغنية والتي كانت موطنا للزراعة الأولى في العالم على ضفتي نهر الفرات وفي الجنوب السوري حيث تمتلك أكثر من 3200 نوع من النباتات وتنتج أكثر من 150 نوعاً من المنتجات الزراعية الغذائية.

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