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تصريح نهائي لتطبيق إلكتروني في مجال التسويق والتوصيل

2022-03-03

دمشق-سانا

منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تصريحاً نهائياً لشركة “اطلب” لعمل تطبيق في مجال خدمات التسويق والتوصيل.

مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة المهندسة مادلين الشلي أوضحت أن الهيئة منحت الترخيص للشركة بعد حصولها على موافقة المؤسسة العربية للإعلان لإطلاق خدماتها عبر التطبيق المذكور وذلك استناداً إلى القرار التنظيمي رقم 8 الصادر عام 2020 والمتضمن الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة.

وتطبيق “اطلب” حسب الشلي عبارة عن متجر إلكتروني في سورية يوفر آلية التسويق والتوصيل لمنتجات متنوعة داعية الراغبين بالحصول على تصريح لعمل تطبيق على الشبكة السورية إلى التواصل مع مديرية التنظيم والتراخيص في الهيئة.

وكانت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة حددت منتصف شباط الماضي الثبوتيات المطلوبة للحصول على تصريح لتطبيقات الخدمات المرخصة كتطبيقات التواصل الاجتماعي والتجارية والخدمة العامة إضافة إلى التطبيقات التي تقدم أكثر من خدمة.

نور يوسف

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دمشق-سانا حددت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الثبوتيات المطلوبة للحصول على تصريح لتطبيقات الخدمات المرخصة

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