الخميس / 3 / 03 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
محمد بن راشد آل مكتوم يزور جناح سورية في اكسبو 2020 دبي
2022-03-03
مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
2022-03-03
سلطات كييف تستعين بمتطرفين شاركوا بأعمال إرهابية في سورية ودول أخرى
2022-03-03
سورية ترفض مشروع القرار المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا: لغة عدائية ضد روسيا
2022-03-02
المهندس عرنوس يبحث مع الكاظمي سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاع الطاقة
2022-03-02
المقداد في كلمة عبر الفيديو بمؤتمر نزع السلاح في جنيف: سورية تدين تصعيد الولايات المتحدة للتوترات مع روسيا بهدف إحياء دور الناتو
2022-03-02
كوبا تؤكد رغبتها في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع سورية
2022-03-02
محليات
الأحد القادم بدء الدورة الجديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية
2022-03-03
أضرار بالشبكة الكهربائية والزراعات المحمية في طرطوس
2022-03-03
قطع التغذية الكهربائية احترازياً عن عدد من الخطوط في حماة
2022-03-03
الأهالي وحواجز للجيش يطردون رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي من قريتي الدعدوشية والصالحية بريف الحسكة-فيديو
2022-03-03
قرارات حكومية بخصوص الاستيراد لتأمين حاجات السوق المحلية وسط الظروف العالمية
2022-03-03
مجلس الشعب يقر تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات العام
2022-03-03
بحث واقع عمل مرفأ اللاذقية وسبل تطوير الأداء فيه
2022-03-03
رياضة
الكرامة إلى المركز الرابع مؤقتاً في الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-03-03
تعادل جبلة مع الطليعة بدوري الشباب لكرة القدم
2022-03-03
لاعب منتخب سورية لألعاب القوى محمد أمين السلامة أولاً في لقاء الدنمارك للمحترفين
2022-03-03
روسيا: استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية غير قانوني
2022-03-03
اختتام بطولة حمص بالريشة الطائرة
2022-03-03
يوفنتوس يفوز على فيورنتينا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا
2022-03-03
المجد وجرمانا يتأهلان للدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2022-03-03
اقتصاد
تصريح نهائي لتطبيق إلكتروني في مجال التسويق والتوصيل
2022-03-03
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها
2022-03-03
توظيف الفن بالعمل ضمن مشروع متناهي الصغر
2022-03-03
الاقتصاد تصدر توضيحاً بخصوص المنطقة الحرة بدمشق
2022-03-03
إيران مستعدة لزيادة معروضها النفطي في الأسواق العالمية
2022-03-03
خطة لاستصلاح 2000 دونم من الأراضي لصالح المزارعين في السويداء
2022-03-03
ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية وسط مخاوف من تعطل الإمدادات
2022-03-03
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