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80 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 195 حالة ووفاة 3

دمشق-سانا أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية

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