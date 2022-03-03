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الأحد القادم بدء الدورة الجديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية

2022-03-03

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة أن الدورة الجديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية سواء المشمولة بالسعر المدعوم أو المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المخفض تبدأ يوم الأحد القادم وذلك عبر صالاتها.

وأوضح المدير العام للمؤسسة زياد هزاع في تصريح لـ سانا أن المؤسسة أعطت فرصة للذين لم يتمكنوا من استلام مخصصاتهم في الدورة السابقة من خلال التوجه إلى إدارات الفروع بالمحافظات للاستلام الفوري على جهاز الماستر ودون رسالة مشيراً إلى أنه تم تحديد موعد الدورة الجديدة في السادس من الشهر الجاري بعد الانتهاء بشكل كامل من البيع لجميع البطاقات للدورة السابقة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت في الـ 20 من شباط الجاري أنه خلال الدورة الجديدة سيتم توحيد رسالة السكر والأرز المدعوم بينما سيكون السكر والزيت النباتي والمياه بسعر التدخل الإيجابي على البطاقة الإلكترونية دون رسائل.

علي عجيب

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