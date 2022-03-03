بوتين يؤكد على تطوير العلاقات بين روسيا وأرمينيا

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية تطوير علاقات التحالف وسبل تعزيزها بين روسيا وأرمينيا.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله في برقية تهنئة للرئيس الأرميني فاهان خاتشاتوريان اليوم بمناسبة توليه منصب الرئاسة في أرمينيا وأوردها المكتب الصحفي للكرملين: أنا على ثقة بأن نشاطكم في هذا المنصب الرفيع سيسهم في زيادة تطوير علاقات التحالف بين روسيا وأرمينيا والنهوض بعمليات التكامل الأوراسية ذات المنفعة المتبادلة لمصلحة شعبينا الشقيقين ولمصلحة تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وكان البرلمان الأرميني صوت اليوم لمصلحة تعيين خاتشاتوريان رئيساً لأرمينيا في جولة التصويت الثانية.

وكان خاتشاتوريان تولى منصب عمدة العاصمة يرفان بين عامي 1992 و 1996 ثم تم تعيينه في آب 2021 وزيراً للصناعة والتكنولوجيا.

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