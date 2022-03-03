الصين: الولايات المتحدة تستخدم الديمقراطية أداة لخدمة مصالحها

بكين-سانا

أكد قوه وي مين المتحدث باسم الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ 13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أن الولايات المتحدة تستغل شعار الديمقراطية وتستخدمه لخدمة مصالحها الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن قوه قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن هدف الولايات المتحدة من عقد ما يسمى “قمة من أجل الديمقراطية” هو قمع الآخرين وتقسيم العالم مع الحفاظ على هيمنتها مشيراً إلى أن الديمقراطية متنوعة في أشكالها وليست براءة اختراع تمتلكها دول قليلة.

وشدد قوه على أن الأنظمة الديمقراطية للدول يجب اختيارها بشكل مستقل من قبل شعوبها وفق الظروف الوطنية لكل بلد.

وأشار إلى أن بعض الدول الغربية تحاول فرض أنظمتها الديمقراطية على دول أخرى من خلال “الثورات الملونة” وهو ما يتسبب بكوارث خطيرة.

وكانت الصين أكدت في كانون الأول الماضي أن استضافة الولايات المتحدة ما تسمى “قمة الديمقراطية” هي نوع من البلطجة والتنمر ضد الأنظمة الديمقراطية مشيرة إلى أن نية واشنطن الحقيقية تكمن في خصخصة وتسييس وتسليح الديمقراطية واستخدامها كأداة لتنفيذ أجنداتها الجيواستراتيجية الخاصة.