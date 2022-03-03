كهرباء ريف دمشق تستنفر طوارئها وسط توقعات بوصول سرعة الرياح إلى 80 كم/سا

دمشق-سانا

عممت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق على أقسام الطوارئ للبقاء على أهبة الاستعداد خلال يومي الجمعة والسبت القادمين لتلقي شكاوي المواطنين التي قد تنجم عن الأحوال الجوية السائدة ومعالجتها على الفور حسب مدير الشركة المهندس بسام المصري.

المصري أوضح لـ سانا أن الشركة اتخذت استعداداتها للتعامل مع أي مشكلة أو عطل طارئ وطلبت من جميع الأقسام في المحافظة البقاء في جاهزية تامة من عمال وآليات للتعامل مع الأعطال وتأمين المواد اللازمة لأعمال الصيانة.

وتشهد معظم المناطق حالياً نشاطاً في سرعة الرياح الغربية والجنوبية الغربية حيث يصل متوسط سرعتها في دمشق وريفها إلى 80 كيلومتراً في الساعة بينما تتجاوز في المناطق الساحلية 90 كيلومتراً في الساعة وفق الراصد الجوي جعفر يوسف.

وبين يوسف في تصريح مماثل أن نشاط الرياح مستمر حتى مساء غد الجمعة ويترافق بهطولات مطرية فوق المناطق الساحلية والجنوبية.

سكينة محمد

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