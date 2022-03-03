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قوات جمهورية لوغانسك تعلن السيطرة على 7 مناطق منها مدينة ستاروبيلسك

2022-03-03

لوغانسك-سانا

أعلنت قوات جمهورية لوغانسك اليوم أحكام سيطرتها على 7 مناطق سكنية بما في ذلك مدينة ستاروبيلسك.

وقالت قوات لوغانسك في بيان على قناة تليغرام: “تواصل وحدات الشرطة الشعبية تحرير مناطق من سيطرة الجيش الأوكراني وأصبحت مناطق أخرى تحت السيطرة الكاملة لجمهورية لوغانسك وهي نوفويدار وكراسنوريتشينسكايا وإبيفانوفكا وستيبني يار وجافريلوفكا وستاروبيلسك وأندريفكا”.

وأشارت القوات في بيانها إلى أن الجيش الأوكراني قصف خلال اليوم الماضي أربع مناطق سكنية واستخدم أسلحة من العيار الثقيل ما تسبب بإصابة شابين بجروح.

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