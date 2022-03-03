الكرملين: بوتين يترأس اليوم اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الروسي

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اليوم اجتماعاً للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين: “من المخطط أن يجري اليوم اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن.. لا نستبعد أن يلقي الرئيس خطاباً في بداية اللقاء سيتم بثه”.

وأضاف بيسكوف: “الرئيس بوتين قد يعلق في خطابه على وقوع ضحايا بين العسكريين الروس في أوكرانيا الأمر الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية أمس”.

ولفت بيسكوف إلى أنه من المخطط أن يجري بوتين أيضاً عدة اتصالات هاتفية دولية مشيراً إلى أن رئيس البلاد يعمل حاليا بمقره في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

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