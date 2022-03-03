لزجهم قسراً في صفوفها… ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشباب بريف الرقة

الرقة-سانا

خطفت ميليشيا “قسد” الانفصالية عدداً من الشباب بعد ايقاف سيارة نقل عامة عند حاجز لها بالقرب من قرية العكيرشي بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الرقة أن “حاجزا لمسلحي ميليشيا “قسد” أوقف سيارة نقل عامة عند قرية العكيرشي إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرقة وخطف منها عدداً من الشباب وساقهم بالقوة إلى معسكراتها لزجهم في صفوفها”.

وتعمد ميليشيا “قسد” إلى إقامة حواجز بين أحياء المدن وعند مداخل القرى والبلدات وعلى الطرقات العامة بين الحسكة ودير الزور والرقة وتختطف مدنيين معظمهم من الشباب وتقتادهم قسراً إلى معسكراتها للعمل في صفوفها خدمة لأجندات المحتل الأمريكي والتوجه الانفصالي لديها.

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