زراعة 1200 هكتار بمحصول البطاطا الربيعية في درعا

درعا-سانا

بلغت المساحة المزروعة بمحصول البطاطا الربيعية في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 1200 هكتار متجاوزة الخطة المقررة البالغة 1094 هكتاراً.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية الزراعة المهندس حسن الأحمد لمراسل سانا أن عملية زراعة البطاطا الربيعية في نهايتها ولا سيما في مناطق نوى وازرع وداعل وطفس وغيرها مشيرا إلى أن المديرية تقدم للمزارعين بعض الخدمات الارشادية والمحروقات اللازمة لعملية الري في موعدها حسب المتوفر.

وباع فرع إكثار بذار درعا للمزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي 5ر541 طناً من بذار البطاطا المحلية والأجنبية المستوردة.

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