تنفيذ كامل خطة زراعة محصول الشعير في السويداء بمساحة 211 ألف دونم

السويداء-سانا

تجاوزت المساحة المزروعة بمحصول الشعير في السويداء للموسم الحالي أكثر من 211 ألف دونم وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 101 بالمئة من إجمالي خطة زراعته.

وأشار معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى ان نسب تنفيذ الخطة تحسنت بشكل واضح خلال الفترة الماضية بعد الهطولات المطرية مبيناً أن عمليات زراعة الشعير انتهت في جميع مناطق زراعته.

ولفت المهندس شهيب إلى أن واقع الإنبات للمحصول في المساحات المزروعة جيد والحصول على إنتاج وفير مرهون بكميات الأمطار المتساقطة خلال الشهرين الحالي والقادم كون زراعته بالكامل بعلية.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء اعتمدت خطة لزراعة 210 آلاف دونم بالشعير للموسم الحالي.

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