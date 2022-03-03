إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الفيضانات في أستراليا

كانبيرا-سانا

أجلت السلطات الأسترالية اليوم نحو 500 ألف شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها إثر الفيضانات الناجمة عن هطولات مطرية غزيرة على امتداد الساحل الشرقي للبلاد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مكتب الأرصاد الجوية حذر من حدوث فيضانات مفاجئة ورياح مدمرة تتجاوز في ذروتها 90 كيلومتراً في الساعة كما تم إصدار تحذيرات طفيفة من الفيضانات للتجمعات الساحلية على بعد 200 كيلومتر إلى جنوب سيدني.

وكانت عشرات التجمعات السكنية أعلنت حالة تأهب قصوى خشية حدوث فيضانات كبيرة على طول عدة أنهار في سيدني وحولها حيث ارتفع منسوب مياه الفيضانات في مدينة بريزبن ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان بعد أن ضربتها عواصف رعدية شديدة.

وأعلن أمس الأول أنه تم إجلاء أكثر من 40 ألف شخص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة وتعد الأسوأ منذ عقود.

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