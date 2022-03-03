22 وفاة و1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 22 حالة وفاة و1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار فى بيان أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد وصل حتى الآن إلى 486381 إصابة وإجمالى الوفيات إلى 24132 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 981 متعافيا من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 416471 شخصا حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 36 حالة وفاة و1322 إصابة بفيروس كورونا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency