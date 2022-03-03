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مقتل خمسة عسكريين رومانيين بتحطم مروحيتهم قرب البحر الأسود

2022-03-02

بوخارست-سانا

قتل خمسة عسكريين رومانيين اليوم إثر تحطم مروحيتهم قرب البحر الأسود أثناء مهمة بحث لهم عن طائرة مقاتلة لا يزال قائدها مفقوداً.

ونقلت ا ف ب عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الرومانية الجنرال كونستانتين سبانو قوله في تصريح متلفز “إن المروحية من طراز أي ايه ار 33 بوما تحطمت في منطقة غورا دوبروغي الواقعة على بعد 11 كيلومتراً من المطار وكانت في مهمة بحث عن الطائرة المقاتلة بعد فترة قصيرة من فقدان الأخيرة اتصالها اللاسلكي ببرج المراقبة واختفائها عن الرادار ما أدى إلى مقتل أفراد الطاقم الخمسة مشيراً إلى عمليات العثور على قائد طائرة  الميغ 2 لا تزال جارية.

وأوضح سبانو أن قائد المقاتلة أبلغ عن أحوال جوية سيئة وتلقى أوامر بالعودة إلى القاعدة.

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