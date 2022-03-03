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المجد وجرمانا يتأهلان للدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم

2022-03-03

السويداء-سانا

تأهل فريقا المجد وجرمانا إلى الدور النهائي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم المؤهل للدرجة الممتازة بعد تغلبهما اليوم على فريقي العربي والكسوة لحساب المجموعة الجنوبية.

فعلى أرض الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء فاز المجد على العربي بهدفين نظيفين أحرزهما علي حلوة بالدقيقة 55 ومحمد رمضان بالدقيقة 72 ليرفع رصيده بالصدارة إلى 10 نقاط علماً أن حكم المباراة أنهى اللقاء بالدقيقة 80 بعد تعرضه للاعتداء.

ونجح فريق جرمانا في الفوز بملعبه على فريق الكسوة 3-1 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط خلف المجد المتصدر وتنتظر الفريقين الأسبوع القادم مباراة لكل فريق حيث يلعب المجد مع الكسوة وجرمانا مع العربي ولن تؤثر نتيجتها على التأهل بل على صدارة فرق المجموعة.

وتتنافس في الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم فرق العربي والكسوة والمجد وجرمانا من مرحلتين ذهاباً وإياباً يتأهل في نهايتهما الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني للدور النهائي.

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