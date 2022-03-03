تخت روانجي:مشروع القرار بالجمعية العامة حول أوكرانيا افتقر للحيادية

نيويورك-سانا

أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن مشروع القرار الذي طرح على الجمعية العامة للتصويت حول أوكرانيا افتقر للحيادية ولم تتوافر له فرصة مشاركة جميع الأعضاء في صياغته.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن روانجي أعرب خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا عن قلق بلاده إزاء مستجدات الوضع في أوكرانيا داعياً إلى ضرورة اخذ الهواجس الأمنية للاتحاد الروسي بعين الاعتبار.

كما طالب تخت روانجي الأمم المتحدة بأن تتجنب المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين لافتاً إلى أن الوضع الحالي المعقد والهش في منطقة أوروبا الشرقية تفاقم بسبب الأعمال الاستفزازية من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وجدد تخت راونجي التأكيد على موقف بلاده المبدئي بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الحالية وفقاً للقانون الدولي.

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