كاتبات شابات في أدب الأطفال يختبرن مواهبهن أمام فرع كتاب دمشق

دمشق-سانا

مواهب شابة في مجال الكتابة للأطفال وجدت طريقها للجمهور عندما استضافها الملتقى الأدبي الشهري لفرع كتاب دمشق.

ومثلت الكاتبات المشاركات في الملتقى باقة من المواهب التي تدربت في ورشة العمل التخصصية للشباب بمجال الكتابة الإبداعية الموجهة إلى الطفولة المبكرة التي أقامتها مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة كانون الأول الماضي بإشراف الكاتبة أريج بوادقجي.

الشاعر قحطان بيرقدار الذي أدار الملتقى قرأ قصيدته للأطفال (إني أقرأ…ما أسعدني) ليفسح المجال بعدها لقراءة نتاجات تنوعت ما بين القصة القصيرة والسيناريو والمادة المعرفية والشعر جمعت الخيال والقيمة الفكرية لكل من آلاء أبو زرار وأروى شيخاني وراما الصالح ورغد درويش وهند مصطفى ويسر اللحام.

وألقت الشاعرة هيلانة عطا الله قصيدة مهداة إلى حفيدتها بعنوان (أرى فيك أباك).

وقدمت بوادقجي إضاءات على ما قرئ في الجلسة ونقداً مبنياً على أسس أدب الأطفال الفنية والتربوية بما يتناسب مع مرحلة الطفولة المبكرة داعية المشاركات جميعهن إلى تقديم أعمال مناسبة لهذه المرحلة العمرية للنشر قريباً في مجلة شامة.

يذكر أن الملتقى الأدبي الثقافي الشهري لفرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب بدأ أولى جلساته مطلع عام 2016.

ميس العاني

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