حفل تخريج طلاب المعهد العالي للموسيقا للعام الحالي ينحو إلى التجديد

دمشق- سانا

أخذ الاحتفال السنوي الذي يقيمه المعهد العالي للموسيقا تكريما لخريجيه طابعاً جديداً من خلال إشراك أساتذتهم في الحفل وعرض فيلم روى سنوات دراستهم الخمس في المعهد.

واستضاف مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون الحفل الذي يأتي لتعزيز الجانب العملي وإفساح المجال لهم في الظهور أمام الجمهور كعازفين منفردين أو ضمن مجموعات في تقليد سنوي يحرص المعهد العالي على تكريسه وتعريف الجمهور السوري بطلابه الأوائل من اختصاصاته المختلفة.

وكان لافتا في هذه الأمسية التي أداها 16 طالباً وطالبة مشاركة أساتذة المعهد مع طلابهم في حفل التخرج حيث أدت اوركسترا طلبة المعهد بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان فقرات موسيقية كلاسيكية أما كورال المعهد فكان بقيادة المايسترو غادة حرب.

عميد المعهد المايسترو عدنان فتح الله قاد فرقة آلالات التقليدية في حين أدى أربعة خريجين عزفا ثنائيا لمقطوعات كلاسيكية على الة بيانو.

وعرضت خلال الحفل مقاطع توثيقية أخرجتها نادين الهبل حاكت تفاصيل حياة الخريجين بين ردهات معهدهم الذي صقل شخصيتهم الموسيقية على مدار سنوات الدراسة.

يذكر أن المعهد العالي للموسيقا تأسس عام 1990 ويحتوي ثمانية أقسام هي قسم الآلات الوترية والآلات النفخية والإيقاعية وقسم البيانو والموسيقا العربية والأداء الأوركسترالي والكورال وقسم موسيقا الحجرة والغناء الكلاسيكي وقسم العلوم النظرية.

رشا محفوض