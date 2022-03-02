عبد اللهيان: على الأطراف الغربيين تبني قرار ورؤية حقيقية في فيينا

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده قدمت الكثير من المبادرات لحل القضايا العالقة خلال المفاوضات النووية الجارية في فيينا مشيرا إلى أنه حان الوقت لاتخاذ قرار سياسي وتبني رؤية حقيقية من جانب الأطراف الغربيين.

وأشار عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” إلى أهمية بعض القضايا العالقة وضرورة الحفاظ على مصالح إيران الوطنية بما يشمل المجالات الاقتصادية في هذه المفاوضات.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه إزاء التعاون الوثيق بين طهران وبكين منوها بخطة التعاون المشترك بين إيران والصين.

من جانبه أكد وزير خارجية الصين أهمية القضايا العالقة خلال المفاوضات النووية مشيرا إلى أن بلاده تتفهم وتدعم المطالب المنطقية المطروحة من الجانب الإيراني وتطلع إلى مواصلة التقدم والتعامل بين جميع الأطراف في فيينا للتوصل إلى اتفاق نهائي.

كما استعرض الجانبان التطورات الأوكرانية وأعربا عن أملهما في نجاح الاجتماع الثالث لدول الجوار الأفغاني المرتقب في بكين.

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