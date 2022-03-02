الخارجية الروسية تنفي طرد السفير الأمريكي لديها

موسكو-سانا

نفت وزارة الخارجية الروسية الأنباء التي تحدثت عن طرد موسكو السفير الأمريكي لديها.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بيان صادر عن الخارجية أن “الخبر عن طرد السفير الأمريكي في موسكو عار من الصحة وأن إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة لاتزال قيد الدراسة”.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تناقش إجراءات الرد على طرد أعضاء بعثتها لدى الأمم المتحدة.

وكانت زاخاروفا أكدت في وقت سابق أن طرد واشنطن 12 دبلوماسياً من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك “لن يمر بلا رد”.