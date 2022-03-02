إصابة 4 طلاب في حادثة طعن داخل جامعة في فرنسا

باريس-سانا

أصيب أربعة طلاب بجروح في حادثة طعن في جامعة لومان الفرنسية اليوم.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها “إن مسلحا اقتحم كلية الآداب بجامعة لومان بفرنسا وهاجم الطلاب مستخدماً سكيناً وهراوة ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

وأضافت إنها ألقت القبض على شخص مشتبه به مؤكدة أن الهجوم ليس له علاقة بالإرهاب.

وأشارت صحيفة اوست فرانس نقلاً عن شهود إلى أن رجلا هاجم الطلاب في الكلية بشكل عشوائي.

ووفق ما أفاد بعض الطلاب فقد لجأ العديد منهم إلى الفصول الدراسية والمباني الإدارية قبل اعتقال المهاجم وفي وقت لاحق تم إجلاء جميع الطلاب من الكلية وإغلاق المبنى.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل أخرى عن الهجوم أو الدافع وراءه.

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