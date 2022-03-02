لافروف: الغرب لا يأبه بمبادئه

موسكو-سانا

ندد وزير الخارجية الروسي مجدداً اليوم بالعقوبات الغربية على بلاده مبيناً أن الغرب لم يأبه خلال فرضها بمبادئه وشعاراته.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله: إن الغرب في عقوباته على روسيا بما في ذلك توقيف أصول البنك المركزي لروسيا لم يأبه بكل مبادئه.. وحتى أنه رفض الاعتراف بحقوق متساوية لروسيا في تنظيم الهيكل الأمني الأوروبي.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا مبيناً أن أوكرانيا لديها القدرة التقنية على صنع أسلحة نووية وروسيا لن تسمح بذلك.

وقال لافروف: إن المطالب الروسية من أوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام مبيناً أن روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع ضحايا بين السكان المدنيين خلال العملية الخاصة وستقدم لأوكرانيا اتفاقية تضمن الحقوق القانونية لجميع شعوب هذا البلد.

وتابع وزير الخارجية الروسي: بعد انتهاء الصراع يجب على الأوكرانيين أنفسهم أن يقرروا كيف يستمرون في العيش ويجب أن تخضع أوكرانيا لعملية طرد النازية كما فعلت ألمانيا في الماضي.

وأوضح لافروف أن مهمة العملية في أوكرانيا هي تحديد أنواع معينة من الأسلحة الهجومية التي لن يتم نشرها هناك أبداً مبينا أن روسيا مستعدة لمناقشة موضوع الضمانات الأمنية خلال الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا ولكنها لن تناقش موضوع القرم لأن “هذا الموضوع مغلق”.

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