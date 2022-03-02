بحث تعزيز التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة ورئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف مع الممثل بالإنابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية كارين دادوريان سبل تطوير آليات العمل وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الإنساني وصولاً إلى مرحلة التعافي.

الوزير مخلوف أكد خلال الاجتماع حرص الوزارة على ضرورة التوسع بالمشاريع لتشمل مناطق جديدة ما يساعد في تعزيز عملية التنمية المستدامة وبناء القدرات ولا سيما في المناطق التي تعرضت للإرهاب منوهاً بالوقت نفسه بالمشاريع الناجحة التي ينفذها الصندوق في عدد من المحافظات.

من جهتها أبدت دادوريان استعداد الصندوق لتوسيع دائرة العمل وتنفيذ المزيد من المشاريع وتعميم التجارب الناجحة بما يحقق متطلبات السكان ويمكنهم اقتصادياً.

سفيرة إسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency