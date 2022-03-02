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الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع محتوى سبوتنيك و RT على أراضيه

2022-03-02

ستراسبورغ-سانا

حظر الاتحاد الأوروبي اليوم بث وتوزيع محتوى سبوتنيك و RT على أراضي دول الاتحاد.

كما قرر الاتحاد إنهاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع محتوى RT وسبوتنيك على أراضي دول الاتحاد.

ويشمل الحظر RT إنكليزي و RT بريطانيا و RT ألمانيا و RT إسبانيا ووكالة سبوتنيك.

وأعلنت شركة ميتا حظر تطبيقات جميع موارد قنوات RT ووكالة سبوتنيك على منصتها.

وقالت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية روسيا سيغودنيا: إن ميتا أغلقت تطبيقات جميع موارد مجموعتنا الإعلامية بين عشية وضحاها كما هو الحال مع إغلاق أخبار غوغل وخدمات “غوغل ديسكفر” فإننا نعتبر هذا مظهراً من مظاهر الرقابة.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أعلنت في وقت سابق أنها ستحد من وصول التغريدات المرتبطة بمصادر إخبارية روسية تابعة لموسكو بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر وكالة سبوتنيك وشبكة RT.

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