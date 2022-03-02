دعم حكومي روسي كبير لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

موسكو-سانا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: إن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسية ستعفى من ضريبة الدخل وعمليات التفتيش.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ميشوستين قوله خلال اجتماع حكومي اليوم سيتم إعفاء جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة ثلاث سنوات من دفع ضريبة الدخل وعمليات التفتيش من قبل السلطات التنظيمية وسيكونون قادرين على الحصول على قروض بشروط ميسرة لمواصلة عملهم ومشاريعهم الجديدة بمعدل لا يتجاوز 3 بالمئة.

وأضاف ميشوستين: إن الموظفين الحاليين في هذه الشركات الذين تقل أعمارهم عن 27 عاماً سيحصلون بالإضافة إلى ذلك على تأجيل من الخدمة العسكرية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً لدعم التطور المتسارع لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسية بما في ذلك الحوافز الضريبية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأجيل موظفي الشركات.

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