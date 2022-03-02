روغوزين: مراكز التحكم الروسية بالعمليات الفضائية تعمل بشكل طبيعي

موسكو-سانا

نفى دميتري روغوزين الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس ما تداولته بعض المواقع الإعلامية عن فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم لقراصنة.

ونقلت سبوتنيك عن روغوزين قوله في تغريدة على موقع تويتر: “معلومات هؤلاء المحتالين غير صحيحة… تعمل جميع مراكز التحكم في العمليات الفضائية لدينا بشكل طبيعي”.

وكان روغوزين صرح سابقاً في عدد من قنوات تلغرام أن مجموعة قراصنة مرتبطة بجهة مجهولة اخترقت اتصالات روسكوسموس مع الأقمار الصناعية الروسية.

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