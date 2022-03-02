نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا لا يزال عند حده الأقصى

موسكو-سانا

أعلن منظمو نقل الغاز الروسي أن نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا لا يزال عند حده الأقصى.

وبحسب شركة غازبروم الروسية فإنها تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بشكل منتظم وفقاً لاحتياجات المستهلكين وتصل الكمية إلى 83 مليون متر مكعب ابتداء من الـ 24 من شباط الماضي.

من جهة ثانية أعلن مصرف التوفير الروسي أنه سيزيد اعتباراً من اليوم نسبة الفائدة لقاء الإيداعات بالروبل الروسي إلى 21 بالمئة سنوياً لأجل يتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر كما زاد نسبة الفائدة بالعملات الصعبة بنسبة تتراوح بين 4 و 6 بالمئة تبعاً لآجال الإيداع .

بدوره زاد مصرف التجارة الخارجية الروسي نسبة الإيداع بالروبل إلى 21 بالمئة بينما زاد نسبة الفائدة بالدولار الأمريكي إلى 8 بالمئة وباليورو إلى 7 بالمئة.

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