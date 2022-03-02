الاحتلال يعلن مخططاً جديداً لإقامة متنزه استيطاني في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عن مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن المخطط الجديد يهدف إلى إقامة متنزه استيطاني بالقرب من المقبرة اليوسفية شمال شرق السور المحيط بالبلدة القديمة.

وفي محاولاته لتهويد القدس المحتلة يواصل الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم عمليات الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين في أحياء المدينة وتهجيرهم منها قسرياً وتغيير معالم البلدة القديمة لطمس هويتها التاريخية والحضارية وذلك في خرق فاضح للقرارات والقوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه ولا سيما القرار 2334.