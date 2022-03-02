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الاتحاد الأوروبي يحظر قناتي ارتي وسبوتنيك الروسيتين

2022-03-01

بروكسل- سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم رسمياً حظر قناتي ارتي  وسبوتنيك الروسيتين في دول الاتحاد في خطوة تقوض الادعاءات الغربية باحترام حرية الرأي.

ونقل موقع  قناة روسيا اليوم عن البعثة الفرنسية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قولها في بيان إن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حظر بث سبوتنيك وار تي الروسيتين وأضاف البيان أن الممثلين وافقوا كذلك على حظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي إضافة إلى فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت الدولي بين البنوك.

وكان أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في وقت سابق اليوم تعليق وصول روسيا وبيلاروس إلى موارده المالية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس لحماية سكان جمهوريتى دونيتسيك ولوغانسك.

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