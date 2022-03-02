دونيتسك الشعبية: القوات الأوكرانية تقصف أراضينا بأسلحة محظورة

موسكو – سانا

أكدت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بأسلحة ثقيلة من عيار 122 ملم وهي محظورة بموجب اتفاقات مينسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار قولها في بيان على تليغرام إن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف هاون من عيار 122 مليمتراً على بلدة نيفلسكوي التابعة لمدينة دونيتسك.

يذكر أن منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية تشهد منذ نيسان العام 2014 ضربات من القوات الحكومة الأوكرانية.

وكان رئيسا دونيتسك دينيس بوشيلين ولوغانسك ليونيد باسيتشنيك أعلنا يوم الجمعة الماضية بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا من أجل تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تكثيف القوات الحكومية الأوكرانية عمليات قصف المنطقتين.