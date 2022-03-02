مينسك تكذب معلومات عن توجه دبابات من أراضيها إلى أوكرانيا

مينسك – سانا

نفت وزارة الدفاع البيلاروسية أنباء أوردتها وسائل إعلام أوكرانية عن توجه رتل من 300 دبابة بيلاروسية إلى أوكرانيا مؤكدة أن هذه الأنباء “كاذبة”.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على قناتها عبر تيليغرام إن “المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام أوكرانية عن رتل مؤلف من 300 دبابة يزعم أنها تتجه إلى أوكرانيا هي معلومات زائفة إضافية”.

ولفت البيان إلى عدم وجود تشكيلات عسكرية من هذا النوع في بيلاروس.

وسخر البيان من نشر هذه المعلومات بقوله.. حتى تلاميذ المدارس يعرفون أنه لا توجد تشكيلات عسكرية في بيلاروس.

وكان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أكد في وقت سابق وقوف واشنطن وحلف شمال الأطلسي الناتو وراء نشر معلومات كاذبة عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.