موسكو: العقوبات الغربية ضد الرئيس بوتين لن تحقق أهدافها

بروكسل-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس فلاديمير بوتين “غير مسبوقة وغير منطقية ولن تحقق هدفها”.

ونقلت وكالة تاس عن تشيجوف قوله في تصريح تلفزيوني إن هذه العقوبات غير مسبوقة وغير منطقية ويصعب تفسيرها وإذا كان الغرض منها التأثير على سياسة الدولة الروسية ومصالح الرئيس الروسي فهذا غير منطقي لأن هذه الأهداف لن تتحقق بمثل هذه العقوبات.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن فرض عقوبات على الرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.