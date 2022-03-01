لافروف ورئيس الصليب الأحمر الدولي يبحثان هاتفياً القضايا الإنسانية في أوكرانيا

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي أجري اليوم مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيترمارير الوضع الإنساني في أوكرانيا والتعاون بين الجانبين بهذا الصدد.

وجاء في بيان للخارجية الروسية إن “الجانبين أكدا السعي إلى تطوير الحوار البناء والجوهري حول دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بالتعامل مع الأزمات” مضيفاً إنه “تم تركيز الاهتمام على مهام حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا”.

وتبادل الجانبان الآراء حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة ما وراء القوقاز.

وفي وقت سابق اليوم أكد لافروف في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان أن الغرب وحلف الناتو يغضون النظر عن ممارسات النازية في أوكرانيا موضحاً أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تهدف لنزع عسكرتها ومنع انتشار النازية فيها.

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