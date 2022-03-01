تنظيم 17 ضبطاً تموينياً في درعا

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم 17 ضبطاً تموينياً.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور أحمد العوض ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت مخبز بلدة الكرك بمخالفة انتاج خبز سيئ الصنع ومحطة قنبس ببلدة الحارة ومركز محروقات بلدة عقربا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وفعاليات مختلفة للمواد الغذائية والألبسة والسجاد ومكتبات في الصنمين وازرع والحارة وانخل بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية.

وأضاف، أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق أصحاب وسائقي وسائط نقل على خطوط دمشق وجاسم ودرعا والجيزة بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب وسائقي سرافيس على خطوط درعا ونوى والمزيريب والجيزة لمخالفات تتعلق بتقاضي زيادة في أجور نقل الركاب.

وسحب عناصر حماية المستهلك عينتين من مادة الشعيرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

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