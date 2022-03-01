الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الإعدام البشعة للاحتلال بحق فلسطيني في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها غير المبرر والبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشهيد الفلسطيني عمار شفيق أبو عفيفة من مخيم العروب شمال مدينة الخليل بإطلاقها الرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ما أدى لاستشهاده.

واعتبرت الوزارة هذه الجريمة حلقة جديدة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال والتي تعكس وحشيته وعنصريته في قمعه وتنكيله بالفلسطينيين العزل داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال.

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