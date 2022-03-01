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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين

2022-03-01

القدس المحتلة-سانا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الانتهاكات والاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القرى والبلدات الفلسطينية في مدن الضفة الغربية.

ودعا الاتحاد في تغريدة صدرت عن مكتبه في القدس اليوم وأوردتها وكالة وفا سلطات الاحتلال إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية وإصابة آخرين بينهم أطفال.

واستشهد اليوم ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينتي جنين وبيت لحم في الضفة الغربية.

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