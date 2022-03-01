التوافق على مسودة التوجه العام.. نتائج مناقشات اليوم الثالث من ورشة عمل تطوير ناحية الفاخورة باللاذقية

اللاذقية-سانا

اختتمت فعاليات اليوم الثالث من ورشة العمل المتخصصة بالتوجه العام لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية لناحية الفاخورة في اللاذقية والتي تنظمها الأمانة السورية للتنمية بالشراكة مع المؤسسات الرسمية في المحافظة بالتوافق على المقترحات المطروحة في المسودة التي تم إعدادها في جلسة أمس وتبنيها بعد مناقشة الأفكار التي تم التوصل إليها من قبل مجموعات العمل.

وشملت المسودة 13 عنواناً زراعياً تخصصياً تنوعت بين الزيتون والحمضيات والتبغ والنباتات الطبية والعطرية والمحاصيل العلفية وتربية النحل والأبقار والأغنام والدواجن وإتاحة ورفع كفاءة استخدام المياه والدعم الفني والإلكتروني ودعم التسويق والتسويق الإلكتروني إضافة إلى محاولة لإعادة إحياء مهنة قديمة وهي تربية دودة القز.

وأشار الدكتور فايز المقداد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن هدف الورشة التوصل إلى توافق على رؤية لخطة تنموية وبناء نموذج تنموي في ناحية الفاخورة بالاستناد إلى النقاشات والحوارات التي جرت خلال اليومين الماضيين والمجالات الممكنة لإحداث التنمية وبناء عليه قمنا اليوم بتلخيص ما تم التوصل إليه وتبني الأفكار لتحديد الخطوات والأنشطة التي من شأنها إيصالنا للأهداف المنشودة بينما سنركز في جلسة الغد على تحديد أولويات العمل والبدء بمشروع معين ضمن قطاع دون غيره وفق الإمكانيات والموارد المتاحة والقدرة على تلبية متطلباته واحتياجاته.

وقالت عرين العلي المدير الوطني لبرنامج (مشروعي) بالأمانة السورية للتنمية في تصريح لمراسلة سانا: استطعنا اليوم التوصل إلى توافق على مسودة التوجه العام الذي ناقشناه خلال اليومين الماضيين وتم تبني المقترحات المطروحة لجميع المحاور من قبل أصحاب المصلحة من جهات حكومية ومجتمع محلي وفنيين ومختصين.

بدوره قال ياسر محمد رئيس دائرة الوقاية والنبات في مديرية زراعة اللاذقية: إن مقترح إعادة تربية دودة القز من المشاريع المنزلية المناسبة لجميع الأسر الريفية وأصحاب الحيازات الصغيرة وتوفر مردوداً اقتصادياً جيداً مؤكداً على استعداد المديرية لتأمين اليرقات بالعمر اليرقي الثالث توفيراً للوقت والجهد وإقامة الدورات التدريبية للمربين على الطرق الحديثة كما أنه تم إدراج أشجار التوت الياباني والهندي ضمن خطط التحريج لتنمية هذا المشروع بعد التراجع الكبير الذي شهدته السنوات الأخيرة بسبب عدم وجود سلالة صافية والحصار الاقتصادي الذي أوقف التوريدات والعائق الأكبر والأهم ضعف التسويق لمنتجات مهنة تراثية ساحلية.

المزارع فؤاد معروف مربي نحل من قرية يرته بناحية الفاخورة تحدث عن تربية النحل في المنطقة والدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه تأسيس تعاونية بالناحية وتوفير مستلزمات التربية في زيادة عدد الخلايا والإنتاجية وجودة مواصفات العسل وأهمية تشجيع الزراعات العلفية والنباتات العطرية لأنها تشكل مراعي جيدة للنحل.

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