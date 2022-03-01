النمسا: لا يمكن لأوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي حالياً

فيينا-سانا

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر استحالة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الراهنة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن نيهامر قوله “يمكنني أن أفهم رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العاطفية ومطالبه لكن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليست الوسيلة الصحيحة لتحقيق ما نصبو إليه الآن” مشيراً إلى أن موقف بلاده يكمن في أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي المحتمل معقدة للغاية.

وأضاف نيهامر “إن الأمر يعني تحقيق التضامن والشراكة مع أوكرانيا بأكثر الطرق تعقيداً وغير بيروقراطية لافتاً إلى أن مفاوضات الانضمام عملية طويلة ومعقدة إلى ما لا نهاية”.

وكان زيلينسكى أعلن امس عن تقديمه طلباً جديداً لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

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