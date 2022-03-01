استشهاد وإصابة فلسطينيين باعتداءات الاحتلال في بيت لحم وجنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفلسطيني عمار شفيق أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ما أدى لاستشهاده.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها اليومية ضد الفلسطينيين فى مدن الضفة الغربية بهدف تهجيرهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

إصابة فلسطينيين جراء اعتداء للاحتلال في جنين

كما أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المدارس وحي الملول في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق كما اعتقلت فتيين فلسطينيين.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency