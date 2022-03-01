وكالة الطاقة الدولية توافق على قرار تحرير احتياطيات النفط الطارئة

باريس-سانا

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الدول الأعضاء البالغ عددها31 دولة وافقت على قرار التحرير المنسق لمخزونات النفط من احتياطياتهم الاستراتيجية.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن وكالة الطاقة الدولية التي تمثل المستهلكين الصناعيين الرئيسيين وافقت على تحرير60 مليون برميل من المخزونات في جميع أنحاء العالم خلال اجتماع لوزراء الطاقة ترأسته وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم بهدف توجيه رسالة إلى أسواق النفط مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات من جراء الأوضاع الراهنة في أوكرانيا.

ولدى أعضاء الوكالة مخزون احتياطي يقدر ب 1.5 مليار برميل وستصل الكميات التي سيتم تحريرها إلى 4 بالمئة من المخزونات أي ما يقرب 2 مليار برميل يومياً ولمدة ثلاثين يوماً.

وهذه المرة الرابعة في تاريخ الوكالة التي تقوم فيها بالتدخل وسحب منسق منذ إنشاء الاحتياطيات حيث تم اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي عام 1991 وخلال اجتياح الإعصارين ريتا وكاترينا في عام 2005.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency