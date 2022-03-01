مباحثات سورية كوبية لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

دمشق–سانا

بحثت لجنة الصداقة السورية الكوبية في مجلس الشعب اليوم مع سفير جمهورية كوبا بدمشق ميغيل بورتو بارغا سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة عمق العلاقات بين سورية وكوبا وأهمية العمل على تطويرها والارتقاء بها في كل المجالات من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وإيفاد البعثات العلمية بين البلدين منوهين بمواقف كوبا المبدئية الداعمة لسورية وصمود شعبها ولا سيما تحديها الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كلا البلدين وإرسالها 240 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى سورية.

بدوره لفت السفير بارغا إلى أهمية استمرار اللقاءات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لهما معبراً عن إدانته التدخل السافر الذي تمارسه الولايات المتحدة في شؤون الدول لنهب خيراتها وتقديمها السلاح والتمويل للإرهابيين كما فعلت في سورية والعراق وليبيا مبيناً أن اللقاحات الكوبية المقدمة لسورية تضم الأنواع الخمسة المختلفة التي توصل إليها العلماء في كوبا.

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