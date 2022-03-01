(مئة كاتب وكاتب) يحتضن مواهب أدبية وفنية شبابية

السويداء-سانا

مواهب أدبية وفنية شبابية متعددة يحتضنها فريق “مئة كاتب وكاتب” في السويداء بهدف صقلها وتنميتها والارتقاء بها نحو الأفضل إضافة إلى تعزيز عشق اللغة العربية والإرث الأدبي المتصل بها.

الفريق بحسب مسؤول التنظيم فيه تمام عبيد هو فريق تطوعي أدبي يضم نحو 170 موهبة غالبيتهم من جيل الشباب بهدف النهوض بهم وتحفيزهم على الإبداع وخلق مكان مناسب لهم لممارسة هواياتهم سواء أكانت كتابة أدبية من شعر وخاطرة وقصة إضافة لهوايات الغناء والعزف والتمثيل والرسم وتنميتها من خلال أشخاص متمرسين يقومون بمساعدتهم.

ويهدف الفريق الذي انطلق في محافظة السويداء عام 2018 كما ذكر عبيد خلال حديثه لسانا الشبابية إلى اكتشاف المواهب الشابة وتقديم الدعم لها والتنسيق معها لإقامة عروض في المراكز والفعاليات الثقافية واستثمار وقت الشباب من خلال النشاطات التي يقوم بها الفريق من أمسيات أو رحلات ثقافية أو اجتماعات أو حوارات أدبية وغنائية.

وتتضمن خطة الفريق وفق عبيد إقامة أمسيات أدبية بمشاركة عدد من الكتاب المتطوعين المبتدئين والمتمرسين إضافة إلى التدريبات ودورات تنمية المواهب الجديدة كالإلقاء واللغة العربية والعروض وغيرها مشيراً كذلك إلى تنفيذ العديد من النشاطات خلال الفترة الماضية في المركز الثقافي في السويداء واتحاد الكتاب العرب وكليتي الآداب والتربية وضمن المراكز والنوادي الثقافية الخاصة إضافة لفعاليات إنسانية في مراكز تعنى بأطفال متلازمة داون.

ووفقاً للشابة هلا سلام 21 عاماً الموهوبة في مجال الكتابة الأدبية فإنها انضمت للفريق قبل عامين بتشجيع من الكاتبة الشابة غدير جبور حيث تمكنت خلال هذه المدة من صقل أدواتها وتبادل الخبرات مع أعضاء الفريق.

أما الشابة وعد أبو اسماعيل التي تتخصص في كتابة النصوص النثرية والقصص فقد ذكرت أنها وبعد مضي 6 أشهر على انضمامها للفريق استفادت من أجواء النقد الموضوعي البناء ضمن الفريق والنصائح التي يقدمها أصحاب الخبرة للأدباء الجدد والدعم المقدم لهم من قبل المدربين.

عمر الطويل

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