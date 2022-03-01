طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء ماطرة على فترات ببعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً ماطراً على فترات بدءاً من المناطق الساحلية ثم يمتد الهطل خلال ساعات النهار ليشمل أغلب المناطق.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة نهاراً تتحول ليلاً إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المنطقة الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..