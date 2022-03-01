فريق (مهارة وتنمية) تمكين وتدريب الشباب لدخول سوق العمل

اللاذقية-سانا

فريق من المتطوعين المثابرين أخذ على عاتقه تدريب وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال رفع قدراتهم في ميادين عدة وتعزيز خبراتهم السابقة بل وإضافة ما يمكن من المعارف العصرية لمواكبة كل مستجد حيث يتخصص الفريق الذي أطلق على نفسه اسم (مهارة وتنمية) في عدد من المجالات الأكثر طلباً في السوق المحلية.

مؤسس الفريق المحامي مهند طاهر العجي أوضح أن الفريق الذي انطلق في العام 2020 عمل على تنمية مهارات الشباب وتطويرها في الجوانب الاقتصادية والقانونية والهندسية والتقنية والطبية بحيث يغطي احتياجات الشباب على أبواب العمل المهني المنتج.

وقال: نفذ الفريق حتى الآن 20 مبادرة تدريبية بلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب من 2000 متدرب في مجالات قيادة الحاسب وبرنامج الأمين للمحاسبة والإسعافات الأولية والمتقدمة ودورة إعداد المدربين وإدارة الموارد البشرية والتصوير الفوتوغرافي وأساسيات العمل على برنامج فوتوشوب ومبادئ الإعلام والتقديم التلفزيوني والجرائم الإلكترونية ومهارات التسويق والمبيعات إضافة إلى مهارات الكتابة ومقابلات العمل والتخطيط الوظيفي وتصفيف الشعر والعناية بالأظافر وجلها وتم تنفيذه تحت إشراف مجموعة من المدربين والخبراء في المجالات المذكورة.

ويعمل الفريق بحسب العجي على بناء الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بحيث يتمكن من تحقيق أهدافه في تفعيل دور الشباب و توسيع حضوره المؤثر ليكون على قدر المشاركة في صنع القرار وتنمية مجتمعاته المحلية بعد إكسابه قدرات جديدة ومتنوعة وتعريفه بسوق العمل من خلال برامج متخصصة تكسبه مهارات التوظيف.

واختتم بالإشارة إلى أن البرامج التدريبية المقدمة من الفريق تندرج تحت مسار التدريب والتأهيل وتقديم الخبرات النظرية والعملية عبر برامج جديدة ومبتكرة تخدم الشباب بشكل مباشر وخاصة أن الشباب السوري المبادر حمل خلال السنوات الماضية مسؤولياته المجتمعية بجدارة واقتدار.

ربى شدود

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