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إجلاء عشرات آلاف الأشخاص جراء فيضانات في استراليا

2022-03-01

كانبيرا-سانا

أجلت السلطات الاسترالية في ولاية نيو ساوث ويلز أكثر من 40 ألف شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة وتعد الاسوأ منذ عقود.

وذكرت اسوشيتد برس أن السدود في بلدة ليسمور انهارت وصدرت أوامر الإجلاء وتحذيرات للسكان إلى الفرار لأسطح المنازل خوفاً من احتجازهم بسبب ارتفاع مستوى المياه.

وتسببت الفيضانات التي تتحرك جنوباً من ولاية كوينزلاند الى نيو ساوث ويلز بمصرع تسعة أشخاص حتى الآن فيما تعتبر واحدة من اسوأ الكوارث البيئية التي اجتاحت المنطقة.

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