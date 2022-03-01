إعادة تشغيل 7 آبار بالسويداء بعد صيانتها وإصلاحها

السويداء-سانا

أعادت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء تشغيل 7 آبار بعد انتهاء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة لمضخاتها.

وأشار مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الآبار المعاد تشغيلها بعد توقفها خلال الفترة الماضية عن العمل لأسباب فنية شملت بئر “الدويره 3″ و”برد” العائدة لمديرية الموارد المائية والمستثمرة حالياً من قبل المؤسسة لصالح مياه الشرب و”عتيل 9″ و”سليم 2″ و”صلاخد 8″ و”السويداء 28″ بغزارة 25 متراً مكعباً بالساعة و”مصاد الرابع” بغزارة 20 متراً مكعباً بالساعة.

ولفت نصر إلى أن ورشات المؤسسة تعمل خلال الفترة الحالية على إصلاح وصيانة آبار “مثلث بكا 7″ و”كناكر 3” مبيناً أن متابعة إصلاح الآبار المعطلة على مساحة المحافظة تتم وفق الأولويات والإمكانيات المتوافرة.

وكانت ورشات المؤسسة أعادت مؤخراً تشغيل آبار “محطة صلاخد 2″ المغذية لمدينة شهبا و”تعلا 1″ و”السويداء 17″ و”الخرسا 2” بعد إصلاحها وصيانتها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency