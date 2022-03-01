الخامنئي: أوكرانيا ضحية للسياسة الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن أوكرانيا أصبحت ضحية لسياسة أمريكا القائمة على تأجيج التوتر والصراع في جميع دول العالم.

وقال الخامنئي في كلمة له اليوم إن “أمريكا نظام يعيش على الأزمات التي ينشرها وهي نظام يقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الأسلحة وأصبحت أوكرانيا اليوم ضحية للسياسة الأمريكية وما يجري فيها يرتبط بهذه السياسة” موضحاً أن “العبرة من التطورات في أوكرانيا هي أن التعويل على الغرب مجرد سراب”.

واعتبر الخامنئي أن أمريكا هي النموذج الواضح اليوم للجاهلية الحديثة ومن واجبنا مواجهة هذه الجاهلية التي تروج للرذيلة والتمييز العنصري الذي يزداد فيها يوما بعد يوم.

وشدد الخامنئي على معارضة إيران للحروب في كافة أرجاء العالم ورفضها تدمير البنى التحتية للشعوب لافتاً إلى أنه “يمكن معالجة أي مشكلة و أي أزمة في حال التعرف على جذورها وجذور الأزمة في أوكرانيا تعود إلى السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب”.

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